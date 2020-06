Fenghuang - město Fénixů, nejkrásnější čínské město

Pravidla se mají dodržovat, ať si o nich myslíme co chceme. A tak jsme se vypravili do v médiích stokrát skloňovaného Chorvatska hned, jak to bylo možné. Abychom věděli, jak to na hranicích funguje. Nebo nefunguje.

15.6.2020 v 10:49 | Karma článku: 13.54 | Přečteno: 393 | Diskuse